Tanja Dexters schuldig aan drugshandel

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Tanja Dexters schuldig bevonden aan het bezit en het afleveren van cannabis en cocaïne. De voormalige Miss België krijgt wel de gunst van de opschorting: de rechter acht de feiten bewezen, maar spreekt geen strafmaat uit.

Voor de opschorting geldt een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank oordeelt ook dat het niet bewezen is dat Tanja Dexters drugs heeft verkocht. Maar door haar eigen verklaringen is het wel bewezen dat ze cannabis aan vrienden gaf, en cocaïne heeft besteld voor Italiaanse vrienden die bij haar verbleven. Ook dat is strafbaar. Voor de handel in Viagra wordt Tanja Dexters vrijgesproken.

Dexters stond terecht met vijf andere beklaagden, onder wie haar vriend. Die is over de hele lijn vrijgesproken.