Franse presidentskandidaat Éric Zemmour krijgt boete van 10.000 euro voor haatzaaien

De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Éric Zemmour moet een boete van 10.000 euro betalen voor haatzaaien. Dat heeft een rechtbank in Parijs maandag bepaald.

Zemmour werd veroordeeld voor opmerkingen die hij in september 2020 in een televisieprogramma maakte over niet-begeleide minderjarige migranten. ‘Ze hebben geen reden om hier te zijn, het zijn dieven, het zijn moordenaars, het zijn verkrachters, dat is alles wat ze doen, ze zouden teruggestuurd moeten worden’, zei Zemmour destijds.

De aanwezigheid van de jongeren noemde hij ‘een permanente invasie’ en ‘een probleem van het immigratiebeleid’. Ten tijde van de uitzending was Zemmour columnist in het tv-programma. De zender moet voor het uitzenden van de uitspraak van Zemmour een boete betalen van 5.000 euro.

Het proces tegen hem begon in november. De presidentskandidaat was daarbij niet aanwezig en liet maandag ook bij de uitspraak verstek gaan. De advocaat van Zemmour heeft al laten weten dat de politicus tegen de veroordeling in beroep gaat. Zemmour vindt de boete ‘een ideologische en domme veroordeling’.

Donderdag staat Zemmour opnieuw voor de rechter, dan moet hij zich in hoger beroep verantwoorden voor een uitspraak die in 2019 deed. Hij zei destijds dat het Franse Vichy-regime, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitsers, ‘Franse Joden heeft gered’.

Eerdere veroordelingen

Het is niet de eerste keer dat Zemmour door een strafrechter op de vingers getikt wordt voor haatzaaien. In 2010 zei hij in een televisieprogramma dat werkgevers ’het recht hebben om Arabieren en zwarten te weigeren’. Hiervoor kreeg hij een boete van 10.000 euro.

In 2016 noemde hij - ook op televisie - de aanwezigheid van moslims in Frankrijk een ‘invasie’ en zei hij dat ‘alle moslims, ongeacht of ze dat zeggen of niet, jihadisten beschouwen als goede moslims’. Van de rechter moest Zemmour toen een boete van 3.000 euro betalen.

Zemmour is oud-journalist, schrijver en mediapersoonlijkheid. Afgelopen november kondigde hij aan dat hij president van Frankrijk wil worden. De naam van zijn partij is

Reconquête, wat ‘herovering’ betekent. Een eventuele overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen ziet Zemmour als ‘herovering van het beste land ter wereld’, zo heeft hij eerder gezegd.

