N-VA ziet geen nut in vaccinatieplicht en wil af van coronapas

Het N-VA-partijbureau ziet geen reden om een vaccinatiepas of vaccinatieplicht in te voeren, nu er hoopvolle tekenen zijn in de pandemie. ‘We willen ook de coronapas zo snel mogelijk afvoeren’, zegt ondervoorzitter Lorin Parys.

In een opiniestuk in De Standaard pleit Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vandaag openlijk voor een invoering van een vaccinatiebewijs. Vorige week stipten coronacommissaris Pedro Facon en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ook al aan dat ze de strikte vaccinatiepas verkiezen boven een officiële vaccinatieplicht. Ook bij de N-VA gingen er lang stemmen op voor een vaccinatieplicht, maar het partijbureau stemde vandaag de violen.

‘We willen straks in het parlement met open geest het debat aangaan en alle wetenschappelijke argumenten aan bod laten komen. Maar vandaag stellen we ook vast dat de experts hoopvolle tekenen zien in de omikrongolf en dat alles gunstig lijkt te verlopen. In dat opzicht is een verplichte vaccinatie niet meer aan de orde’, zegt N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. ‘Voor deze omikrongolf zal die verplichte vaccinatie hoe dan ook niet meer helpen. We hopen dat we nu van een pandemische naar een endemische situatie kunnen overgaan en dat we kunnen evolueren naar een soort griepaanpak waarbij we kwetsbaren in de winter inenten.’

Ook de vaccinatiepas noemt Parys ‘eigenlijk gewoon een vaccinatieverplichting langs de achterdeur’. ‘Dan moet de overheid maar de moed van de overtuiging hebben om daar transparant over te zijn. Wat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vandaag in De Standaard oppert, is toch niet meer ernstig. Zodra er een spatje optimisme opduikt bij experts, lijken sommige partijen juist nog grimmiger te worden.’

Covid Safe Ticket op de schop

Meer nog, in plaats van de coronapas om te turnen tot een vaccinatiepas wil N-VA juist zo snel mogelijk afscheid nemen van het Covid Safe Ticket (CST). ‘We hebben van in het begin gezegd dat daar geen wetenschappelijke onderbouw voor was en jammer genoeg hebben we gelijk gekregen’, zegt Parys. ‘Het is geen nuttig instrument om de viruscirculatie te milderen en het geeft een vals gevoel van veiligheid. Het enige argument om het in te zetten, is dat het de mensen aanzet zich te laten vaccineren. Maar wees daar dan ook eerlijk in.’

Zodra de omikrongolf gaat liggen, wil N-VA de coronapas volledig afschaffen. ‘We beseffen dat de afschaffing middenin een boostercampagne en besmettingsgolf moeilijk ligt’, zegt Parys. ‘Zodra de omikrongolf gaat liggen, hopen we dat geesten ook bij de andere partijen rijpen voor de afschaffing. Zo’n ingrijpende maatregel blijven opleggen zonder evidentie, kan je niet lang meer verantwoorden.’ De N-VA wil intussen wel nog timmeren aan een ‘correcte juridische onderbouw’ voor het huidige CST, onder meer voor de vrijwillige toepassing ervan in de cultuur en de sportsector. ‘Ook internationaal zal een versie van het CST nog een tijdje een realiteit blijven, onder meer om te reizen.’

De partij benadrukt ook dat het logisch is dat de pandemiewet niet langer verlengd wordt en dat het parlement weer volop zijn rol moet kunnen spelen. Partijvoorzitter Bart De Wever verduidelijkt het algemene standpunt ook in een Facebook-post.

Interne discussie

Binnen de N-VA duurde het wel een tijdje voor de violen gestemd raakten. Eind december benadrukte Vlaams minister Zuhal Demir in De Morgen nog dat ‘de verplichte vaccinatie er al lang moest zijn’. ‘Een gemeenschapspartij, zoals de onze, moet de kwetsbaren helpen en zorgen dat de ziekenhuizen niet kopje-onder gaan’, klonk het toen. Dit weekend twitterde N-VA-Kamerlid Joy Donné dan weer dat zijn standpunt duidelijk is: ‘Geen CST meer én geen vaccinatieplicht.’

Ondervoorzitter Parys benadrukt dat de omstandigheden intussen veranderd zijn en dat ze het in deze context ‘ook niet alleen voor het zeggen hebben’. ‘We blijven voor alle duidelijkheid ook absolute voorstanders van de vaccinatie, daar hebben we altijd op gehamerd. We blijven daar in Vlaanderen ook heel goed in scoren. Om de vergelijking te maken met het poliovaccin: we halen daar een vaccinatiegraad van 94 procent bij de kinderen. In Vlaanderen halen we met de coronavaccinatie ook al 93 procent bij de volwassenen. Is een verplichting dan wel aan de orde?’