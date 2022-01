Linda de Mol legt functies tijdelijk neer na onthullingen over The voice of Holland

De Nederlandse presentatrice Linda de Mol last een pauze in nadat haar partner Jeroen Rietbergen in opspraak is gekomen voor grensoverschrijdend gedrag. Ze heeft nu ook met hem gebroken, stelt ze in een mededeling.

De Mol presenteert in Nederland SBS6-programma’s als ‘Deze quiz is voor jou’ en ‘Dating Quiz’. Die worden gemaakt door het productiehuis van haar broer John de Mol, tevens de bedenker van The voice of Holland. Bij dat programma is de presentatrice niet rechtstreeks betrokken.

Dit weekend lekte uit dat er bij de opnames van The voice of Holland herhaaldelijk sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Een van de namen die wordt genoemd is die van Rietbergen, ondertussen de ex van De Mol. Hij heeft bekend dat hij ‘contacten van seksuele aard’ had met kandidates. Hij zei daarbij wel dat hij dit eerder al aan zijn vrouw en werkgever had opgebiecht.

De Mol schrijft nu ‘in een verschrikkelijke nachtmerrie’ te verkeren. ‘Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet. Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken’. Ze trekt zich ‘de komende tijd’ terug, en vraagt om haar privacy te respecteren.

Aan de basis van de onthulling ligt een geplande uitzending van het programma Boos, dat als eerste het misbruik aan de kaak wou stellen. Er zou volgens Nederlandse media sprake zijn van tientallen gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen Rietbergen wordt genoemd, maar ook jurylid Ali B, tegen wie voorlopig als enige een klacht is neergelegd. Hij ontkent alles.

Zender RTL en productiemaatschappij ITV hebben ondertussen een extern onafhankelijk onderzoek aangekondigd.

Geen uitzending

Ondertussen dreigt voor de makers van het programma een stevige kater. 12 al gemaakte afleveringen worden niet uitgezonden, en mogelijk staat de reeks voor kinderen hetzelfde lot te wachten. Grote sponsors als Lidl en T-Mobile trekken zich terug. Ook zangeres Anouk geeft er de brui aan als jurylid. ‘Ik wil niet werken waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken.’