BNP Paribas Fortis plafonneert inleg spaarboekje

BNP Paribas Fortis hanteert vanaf 1 april een plafond op gereglementeerde spaarboekjes van 250.000 euro. Bedragen daarboven komen op een gewone spaarrekening met een nulrente.

De maatregel betekent concreet dat er een nulrente komt op spaarbedragen van particulieren boven de 250.000 euro. Omdat technisch te kunnen realiseren worden bedragen boven die 250.000 euro overgeheveld van het gereglementeerd spaarboekje naar een niet-gereglementeerd spaarboekje. Op die laatste wordt nul procent rente gegeven. In principe vallen niet gereglementeerde spaarrekeningen onder roerende voorheffing maar mits er geen rente betaald wordt, is dat in de praktijk nul euro.

Toch is er een nuance. Wie nu al meer dan 250.000 euro op zijn spaarboekje heeft staan bij BNP Paribas Fortis, zal bij de overheveling van de som boven het nieuwe plafond, meteen al zijn getrouwheidspremie uitbetaald krijgen op het overgeheveld bedrag. Dat wordt gestort op het niet gereglementeerd boekje en dus zal daar wel 30 procent roerende voorheffing op ingehouden worden. De getrouwheidspremie bedraagt 10 basispunten. De basisrente op een gereglementeerd spaarboekje is 1 basispunt. Voor de bedragen tot 250.000 euro verandert er niets.

De nieuwe regeling gaat in op 1 april en komt er om te veel sparen op een spaarboekje te ontmoedigen. Banken die te veel geld hebben, kunnen die parkeren bij de ECB maar betalen daarop wel een strafrente van 50 basispunten. Vandaar dat verschillende banken remmen zetten op de instroom van spaargeld.

Verschillende banken hanteren een plafond. Bij ING Bank en KBC ligt die eveneens op 250.000 euro. ING Bank rekent op bedragen boven de 250.000 euro een negatieve rente aan van 50 basispunten. De bank rekent dus de strafrente door. KBC rekent geen negatieve rente aan. De bank zou wel naar de globale klantenrelatie kijken. Axa zegt het plafond op 1 miljoen, Argenta op 2 miljoen. Ook hier is er geen negatieve rente.

Triodos biedt geen gereglementeerde spaarrekening meer aan. Spaarders krijgen er nul procent rente op een gereglementeerde rekening. New B biedt eveneens een nulrente. Bij Puilaetco is er boven de 500.000 euro een negatieve rente van 50 basispunten betalen.

Het spaargeld is overigens maar gegarandeerd tot 100.000 euro. Spaarders die 100 procent veiligheid willen, hebben er dus geen belang bij om meer dan 100.000 euro spaartegoeden bij een bank te hebben.