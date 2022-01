Omikron is aangekomen in Peking, drie weken voor start Winterspelen

Omikron is officieel aangekomen in Peking. De variant is veel besmettelijker dan eerdere mutaties van het coronavirus en kan het land met haar strenge coronabeleid in grote problemen brengen.

In andere delen van China was omikron al opgedoken, zaterdag werd de eerste lokaal overgedragen omikronbesmetting in de hoofdstad Peking geregistreerd. Over drie weken beginnen daar de Olympische Winterspelen en de Chinese overheid is er daarom extra op gebrand het aantal besmettingen minimaal te houden. Zondag telde het land volgens officiële cijfers 166 coronabesmettingen.

Omikron is veel besmettelijker dan eerdere varianten van het coronavirus, waardoor het veel moeilijker in bedwang te houden is. Waar de rest van wereld daarom vooral leert leven met het virus, houdt China vast aan een zero-tolerance coronabeleid, wat voor omikron misschien niet de beste benadering is.

Dagelijks aantal bevestigde besmettingen per miljoen inwoners

Cumulatief aantal doden per miljoen inwoners

Toen afgelopen zomer drie besmettingen werden ontdekt in Wuhan, werden alle twaalf miljoen inwoners getest. Eind vorig jaar ging de hele stad Xi’an in lockdown toen ruim 800 inwoners besmet bleken met het coronavirus: 13 miljoen mensen mochten drie weken lang hun huis niet uit. Die draconische aanpak heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen. In 2020 was de Chinese economie de enige die aan het einde van het jaar onder de streep geen nadelige gevolgen liet zien van de wereldwijde coronapandemie.

Haven van Shanghai

Maar met het veel besmettelijkere omikron begint het strenge Chinese testbeleid economisch voor problemen te zorgen. Vorige week werd duidelijk dat de haven van Shanghai te maken heeft met oplopende wachttijden, omdat internationaal scheepvaartverkeer strenge coronamaatregelen in nabijgelegen havens probeert te ontlopen.

Zo kampt de haven van Shenzen, de derde grootste containerhaven van China en de vierde grootste ter wereld, met een stijging van het aantal coronabesmettingen. Truckers en havenmedewerkers moeten daarom eerst getest worden voor ze aan het werk mogen, waardoor een file van schepen is ontstaan.

In de Noord-Chinese stad Tianjin heeft een soortgelijk testbeleid ervoor gezorgd dat de capaciteit van het vrachtvervoer met zo’n 50 procent is gedaald. Ook in de haven van Ningbo zijn verschillende vrachtdiensten door de coronapandemie vertraagd. Door de problemen in deze steden wordt het scheepvaartverkeer omgeleid naar Shangai, waar de wachttijden dreigen op te lopen.

Naast een belangrijke havenstad is Shanghai ook een essentiële speler in de financiële markten en Shenzen is samen met Guandong het hart van de technologische ontwikkelingen in het land. Met Peking erbij zijn deze drie steden goed voor een vijfde van het bruto binnenlands product van China. Bepaald geen steden die even platgelegd kunnen worden wanneer het aantal besmettingen oploopt.

Een extra kink in de kabel bij de bestrijding van omikron is het Chinees Nieuwjaar, dat op 1 februari wordt gevierd. Chinezen zoeken hiervoor gewoonlijk hun familie op, wat voor een enorme piek in het aantal reisbewegingen zorgt.