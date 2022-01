Djokovic riskeert zonder vaccinatie ook Roland Garros te missen

2022 moest het jaar worden van de tennisspeler Novak Djokovic. Maar strenge coronawetgeving zit zijn deelname aan verschillende toernooien in de weg. De nieuwe Franse vaccinatiewet trekt mogelijk een streep door Roland Garros.

Het record der ­records lag binnen handbereik voor Djokovic. De Serviër heeft al twintig grandslamtitels op zak, evenveel als Roger Federer en Rafael Nadal. Nog eentje erbij en hij wordt de absolute recordhouder. Zijn uitsluiting van de Australian Open ontzegt hem nu een kans op dat record.

Hoe zit het straks met de andere grandslamtoernooien? Op Wimbledon, eind juni in Londen, wacht hem allicht een strenge quarantaine. De US Open ligt nog te veraf voor voorspellingen, maar andere prestigieuze toernooien in de VS, zoals ­Indian Wells en Miami in maart, willen alleen gevaccineerde ­buitenlanders toelaten. Nu dreigt ook Roland Garros, dat half mei begint, lastig te worden en dat heeft alles met de Franse politiek te maken.

Frankrijk heeft zondag een akkoord bereikt over een nieuwe vaccinatiewet. Die bepaalt dat alleen gevaccineerden toegang krijgen tot publieke plaatsen zoals restaurants, cafés, maar dus ook sportwedstrijden. ‘Overal waar nu een gezondheidspas (het CST, red.) gevraagd wordt, komt een vaccinatieverplichting’, zei het ministerie van Sport aan het persagentschap Reuters. De deur staat wel op een kier: ‘Roland Garros vindt plaats in mei. Mogelijk is de situatie tegen dan al gunstiger.’

Inreisverbod

De nummer één van de wereld kijkt in Australië mogelijk tegen een inreisverbod van drie jaar aan. Dat is het gevolg van zijn uitzetting. Op de Australische radio relativeerde Scott Morrison, premier van Australië, dat reisverbod. ‘Het gaat over een periode van drie jaar, maar onder de juiste omstandigheden is er een mogelijkheid om terug te keren. Dat wordt op het moment zelf overwogen.’ De eerste minister wil nog geen voorspellingen doen over de Australian Open in 2023.

Novak Djokovic werd de toegang tot Australië geweigerd omdat hij niet gevaccineerd is. De tenniskampioen hoopte via een medische uitzondering conform de regels te zijn en mee te doen aan het toernooi, maar daar besliste de Australische minister van Migratie finaal anders over. De zaak werd in hoger beroep beslecht in het voordeel van de Australische regering. Djokovic, die al was aangekomen in Australië, moest het land weer verlaten.