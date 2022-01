Vrachtwagenbestuurder die 11-jarige doodreed in Aalst krijgt zes maanden met uitstel

De vrachtwagenbestuurder die in december 2019 een 11-jarige jongen doodreed in het centrum van Aalst, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De man krijgt ook een geldboete en negen maanden rijverbod.

In december 2019 reageerde Aalst geschokt op een dodelijke aanrijding aan de parking van het zetmeelverwerkend bedrijf Tereos, in het centrum van de stad. De 11-jarige Celio kwam er onder een vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. De jongen was op weg naar school. Buurtbewoners klaagden al langer over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het bedrijf. In de maanden na het ongeval werd het vrachtwagenverkeer in de binnenstad aan banden gelegd.

Richtingaanwijzers niet gebruikt

Bij de behandeling van de zaak voor de politierechtbank in Aalst had de Poolse vrachtwagenchauffeur zijn spijt uitgedrukt. Uit het onderzoek en de camerabeelden bleek dat de bestuurder zonder het gebruik van de richtingaanwijzers de parking van het bedrijf was opgedraaid. De man had de voetgangers moeten opmerken, stelde de politierechter. ‘Hij was hen voorbijgereden met zijn vrachtwagen en heeft daarna een manoeuvre uitgevoerd zonder zijn richtingaanwijzers te gebruiken.’ De rechter oordeelde dat hij de familie had moeten opmerken in de rechterachteruitkijkspiegels van zijn vrachtwagen. ‘Hij moest de omvang van zijn voertuig en de mogelijke blinde zones kennen.’

Het ongeval had niet voorkomen kunnen worden als het slachtoffer een fluohesje gedragen zou hebben, omdat de bestuurder het gezin niet eens gezien had, zegt de politierechtbank. Over de verantwoordelijkheid van het bedrijf of de stad sprak de rechter zich niet uit ‘omdat noch Tereos noch de stad Aalst partij zijn in de procedure’.

De 11-jarige Celio kwam onder een vrachtwagen terecht op de parking van het bedrijf Tereos. Foto: Frank Bahnmuller

‘Alleen verliezers’

Het openbaar ministerie had een jaar cel met mogelijk uitstel en negen maanden rijverbod gevorderd. Bij het bepalen van de straf hield de politierechter rekening met het schuldinzicht en het blanco strafregister van de man. Er was ook geen sprake van overdreven snelheid of intoxicatie. Hij is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

De man krijgt ook 4.000 euro geldboete, waarvan 1.600 euro met uitstel.‘Bij de berekening van de schadevergoeding voor de nabestaanden wordt rekening gehouden met het feit dat de moeder, broer en zus de kleine Celio voor hun ogen hebben zien doodrijden.’ De familie van het slachtoffer kreeg morele schadevergoedingen die oplopen tot 25.000 euro per familielid. ‘In deze zaak zijn alleen verliezers’, zei de rechter nog.

De bestuurder heeft ook een rijverbod gekregen van negen maanden, waarvan drie maanden met uitstel. Omdat de man over een buitenlands rijbewijs beschikt, kon de politierechter het eind van het rijverbod niet koppelen aan het slagen voor rijproeven. De vrachtwagenchauffeur gaat volgens zijn advocaat Steven De Canck niet in beroep omdat het om ‘een evenwichtig vonnis’ gaat.

De politieke discussie over de zin of onzin van grootschalige industrie in het centrum van de stad woedt nog altijd hevig.