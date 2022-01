Overwegend droog maar bewolkt

Maandag wordt overwegend droog met laaghangende bewolking en hier en daar mist. In de loop van de namiddag verwachten we meer opklaringen vanaf het noordwesten, maar wellicht blijft het in het centrum en zeker in het oosten grijs.

De maxima liggen maandag tussen 1 en 4 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 7 graden elders in het land. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en tijdens het eerste deel van de nacht kan het flink afkoelen over de westelijke landshelft. Tijdens het tweede deel van de nacht kan er (hardnekkige aanvriezende) mist gevormd worden over het westen en in de Ardennen. Elders is de kans op mist kleiner doordat de laaghangende bewolking overheerst.

Op dinsdag krijgen we overwegend droog weer met ‘s ochtends (aanvriezende) mistbanken die dicht kunnen zijn. Vooral over het westen en het noordwesten kan de mist zeer hardnekkig zijn en een groot deel van de dag blijven hangen. Elders verwachten we overdag meestal veel lage wolken, maar stilaan kunnen er enkele opklaringen verschijnen. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden

Lokaal kunnen er woensdagochtend (aanvriezende) mistbanken zijn, overdag blijft het meestal zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag bereikt een regenzone ons land vanaf de kust en verwachten wat lichte regen. We halen maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 7 graden aan zee.

Ook donderdag is wisselend tot zwaarbewolkt, maar het is vaak ook droog. Aan zee kan het tot 6 graden worden. Op vrijdag krijgen we hetzelfde weerbeeld: zwaarbewolkt met af en toe wat lichte neerslag.