Flipkens niet naar tweede ronde Australian Open, Van Uytvanck gaat wel door

Kirsten Flipkens (WTA 326) is er maandag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Alison Van Uytvanck (WTA 55) kon zich wel plaatsen voor de tweede ronde.

De 36-jarige Kempense verloor na 1 uur en 31 minuten tennis in 2 sets (4-6 en 1-6) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 35), haar dubbelpartner. Het was voor Flipkens haar veertiende deelname aan de Australian Open. Haar beste resultaat was een stek in de vierde ronde in 2013.

Flipkens en Sorribes Tormo komen in Melbourne samen in actie in het dubbelspel. Het duo treft woensdag in de eerste ronde een andere Belgische, Maryna Zanevska, en de Duitse Julia Lohoff.

Van Uytvanck wel door

Landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 55) heeft zich maandag wel kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het grandslamtoernooi . De 27-jarige Vlaams-Brabantse haalde het na 1 uur en 23 minuten tennis in 2 sets (6-3 en 6-4) van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154).

De Belgische neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Vorig jaar raakte ze pas voor de eerste keer door de eerste ronde.

Ook Van Uytvanck komt in Melbourne in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze woensdag in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

Alison Van Uytvanck. Foto: BELGA