Nog ruim 2.000 coronapatiënten in ziekenhuis, minder dan 400 op intensieve zorg

Terwijl het aantal besmettingen verder stijgt, blijft het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van covid stabiel. Dat werd meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In totaal 2.174 coronapatiënten lagen zondag in het ziekenhuis, tegenover 2.091 een dag eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg bleef nagenoeg stabiel, op 391. Het zevendaagse gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames bleef eveneens stabiel tegenover een dag eerder, op 200 per dag. Op zondag waren er 163 nieuwe opnames.

Het zevendaagse gemiddelde van het aantal geregistreerde besmettingen daarentegen blijft stijgen, zij het steeds minder snel. Op 13 januari, de recentste dag waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, bedroeg het gemiddelde 25.809 per dag, of een stijging van 38 procent. Die dag werden exact 30.013 besmettingen geregistreerd.

Tussen 7 en 13 januari werden in totaal 612.314 tests uitgevoerd. Ruim 31 procent daarvan was positief.

Bovenstaande cijfers werden meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op basis van de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het dashboard van Sciensano wordt op maandagen niet geüpdatet en reflecteert de huidige situatie op dit moment dus niet.