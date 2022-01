Noord-Macedonië heeft nieuwe premier

Het parlement van Noord-Macedonië heeft zondag de sociaaldemocraat Dimitar Kovacevski verkozen tot de nieuwe premier, na twee maanden politieke crisis.

De nieuwe coalitieregering, onder leiding van de partij van Kovacevski, de SDSM, kreeg 62 stemmen voor, tegen 56 stemmen tegen.

De kersverse premier zegt dat zijn regering zich zal concentreren op economische groei, het aanpakken van de energiecrisis en het mogelijk maken toe te treden tot de Europese Unie. Buurland Bulgarije heeft EU-toetredingsonderhandelingen geblokkeerd vanwege een geschil over taal- en historische kwesties.

Kovacevski volgt Zoran Zaev op, die in december opstapte na zwaar verlies van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen. Kovacevski werd in december verkozen tot nieuwe partijleider. Zijn partijgenoot Zaev was premier van mei 2017 tot januari 2020, en van augustus 2020 tot december 2021. Zijn belangrijkste verwezenlijking was een einde maken aan het lang durende geschil met buurland Griekenland, over de naam ‘Macedonië’.