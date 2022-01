Mogelijk pas weer binnen twee weken internet in Tonga

Door de hevige vulkaanuitbrasting in eilandstaat Tonga, zit de eilandengroep mogelijk nog twee weken zonder internet. Ook communicatie via de telefoon is voorlopig onmogelijk.

Tonga, de eilandengroep in Polynesië, zit mogelijk nog twee weken zonder internet na de vulkaanuitbarsting van vrijdag. Ook het telefoonverkeer ligt plat. Dat komt omdat er bij de uitbarsting een onderzeese communicatiekabel brak , aldus Craige Sloots, een verantwoordelijke van telecomnetwerk Southern Cross Cable Network maandag.

Aanvankelijk werd er gehoopt dat de communicatiestoring alleen te wijten was aan een stroomuitval in het Tongaanse landingspunt. ‘We krijgen slecht gedeeltelijke informatie, maar het lijkt erop dat de kabel verbroken is’, zegt Sloots nu. De kabel is zo’n 872 kilometer lang en ‘het zou tot twee weken kunnen duren om ze te herstellen.’ Southern Cross Cable Network zou nu samenwerken met het Amerikaanse bedrijf SubCom, gespecialiseerd in het herstellen van kabels.

Volgens de Nieuw-Zeelandse nieuwswebsite Stuff ligt SubCom’s dichtstbijzijnde schip dat zo’n herstelling kan uitvoeren aan anker in Port Moresby, de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea. Het gaat om het schip Reliance. De havenstad ligt op zo’n 4.225 kilometer verwijderd van Tonga, maar het is nog niet duidelijk of Reliance gestuurd zal worden.

Satellietverbinding

Momenteel is er nog enige communicatie mogelijk met Tonga via een satellietverbinding.

Het Jamaicaanse bedrijf Digicel Pacific opereert een mobiel telefoonnetwerk in Tonga en zei zondag dat het ‘werkte aan het verkrijgen van een satellietverbinding die beschikbaar zal zijn voor essentiële diensten en de overheid’.

Volgens het bedrijf werkt het binnenlandse mobiele telefoonnetwerk in Tongatapu, het belangrijkste eiland van Tonga.