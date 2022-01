De drie Antwerpse milieu- en burger­bewegingen achter het Toekomstverbond suggereerden in deze krant dat ik geen probleem­ zag met de rol van Manu Claeys van stRaten­-generaal in de raad van bestuur van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding (DS 14 januari). Maar ze citeerden­ me verkeerd. In de mail van oktober 2019 stond dat ik geen ‘onmiddellijk’ probleem zag, wat op iets heel anders wees.