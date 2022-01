Een grote vulkaanuitbarsting, zaterdag in de Grote Oceaan, was meetbaar tot aan de andere kant van de wereld. Informatie over de schade bereikt moeizaam de buitenwereld.

Een vulkaanuitbarsting zaterdag op een onbewoond eiland in de Grote (of Stille) Oceaan, was zo hevig dat ze waarneembaar was aan de andere kant van de wereld. De ontploffing vond plaats om 17.15 uur lokale ...