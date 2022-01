Cercle Brugge pas in slotfase langs door corona geplaagd Eupen

Wie mikt op de top acht kan maar beter rekening beginnen houden met Cercle Brugge. De Vereniging blijft winnen en deed dat nu ook tegen het gehandicapte Eupen dat zondag onder voorbehoud speelde. Naast volk was ook het spektakel ver te zoeken, maar een leeg gestreden Eupen moest in de slotfase de wet van de sterkste ondergaan. Somers verloste Cercle, Hotic legde vanop de stip de eindstand vast (0-2).

Doorgaans zijn ze de rust zelve in de Oostkantons, maar zondag waren ze kwaad. Meer zelfs: KAS Eupen speelde tegen Cercle onder voorbehoud. Al vanaf vorige donderdag probeerde men de match uit te stellen omdat liefst veertien spelers en twee stafleden, waaronder coach Kramer, besmet bleken. Eupen had amper twaalf spelers ter beschikking die 30 procent van de matchen hadden gespeeld. Doelman Nurudeen zit nog op de Afrika Cup en Nuhu en Heris zijn geblesseerd. Voorbehoud dus, al is het nog maar de vraag of dat iets kan opleveren. Als signaal keerden de spelers wel hun rug naar de tribune bij het afspelen van de hymne van de Jupiler Pro League.

Amper werk voor keepers

Op het veld gaven ze wel meteen de indruk dat ze ervoor wilden gaan. Nodig ook, want in elf matchen had Eupen – aan deze competitie nochtans gestart als een pletwals – amper één keer gewonnen. Beck vloog er zo fel in dat hij na vijf minuten al geel kreeg. Net als Decostere een minuut later aan de overkant. Rood had bij die fase overigens ook gekund, want Decostere was de laatste man. Cercle miste Matondo, want de snelste winger van deze competitie werd donderdag positief bevonden, net als de jonge Sampers. Utkus bleek nog niet fit terwijl Lopes na tien gele kaarten geschorst was.

Milan was de vervanger van Matondo en gelukkig voor Eupen bleef Lambert ook na zijn kaart even gretig en haalde hij een bal van de Spanjaard van de lijn. Bij afwezigheid van Kramer nam ene Michael Valkanis de coaching waar bij de thuisploeg. Naar verluidt was hij pas donderdag voor het eerst op training verschenen. Hij liet zijn ploeg bij amper twee graden geen seconde met rust, maar veel leverde dat niet op.

Cercle was overigens amper beter en had eveneens veel afval in het magere spel. De ploeg was na de zaterdagtraining op afzondering getrokken naar Spa, maar inspiratie had men er blijkbaar niet gevonden. De pressing waarmee men onder Thalhammer de jongste weken zo graag en succesvol uitpakte, bleef uit. Zowel voor Himmelmann als Didillon bleef het moeilijke werk dus achterwege.

Somers brengt verlossing

Voor de tweede helft bracht Cercle Vitinho in voor Decostere. Eupen moest het bij gebrek aan ervaring met dezelfde elf proberen te redden. Ze kwamen wel goed weg toen hun gewezen ploegmaat Miangue de vrijschop van Eupen net niet over de lijn kon duwen. Nog in dezelfde minuut tikte Didillon net op tijd een knal van Magnée over de lat. De match leek dan toch te ontploffen, maar het stormpje ging even snel weer liggen.

Eupen besefte ook dat het geen andere keuze had dan de schade te beperken. Veel jongens hadden hun beste krachten verbruikt en de onervaren jongeren inbrengen, bleek een risico. Somers knalde een grote kans eerst nog over maar kon Cercle op het goede moment toch bevrijden. Cercle slaat graag toe op de spelhervattingen en bij Eupen kregen ze een verre inworp van Miangue niet goed weggewerkt, Somers sloeg graag toe: 0-1 en deze gecontesteerde match was gespeeld.

Magnée maakte nog een fout op Deman en raakte zelf geblesseerd. Dierick wees resoluut naar de stip en Hotic nam alle twijfel weg. Hij gaf Himmelmann geen schijn van kans bij de strafschop. Cercle zet zijn opmars in de klassering dus verder en lonkt naar de eerste acht.