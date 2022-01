Eli Iserbyt spoelt teleurstelling van BK door en boekt in Flamanville eerste zege sinds eind november

Hij heeft er een tijdje op moeten wachten, maar Eli Iserbyt heeft nog eens een cross gewonnen. De West-Vlaming, die al zeker is van eindwinst in de Wereldbeker, reed al vroeg weg tijdens de manche in het Franse Flamanville en kwam solo aan. Een opsteker voor Iserbyt: vorige week moest hij immers nog opgeven op het Belgisch kampioenschap.

Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel aan de start in Flamanville, en ook kersvers Nederlands kampioen Lars van der Haar bedankte voor de tocht naar Normandië. Er lag daar ook nog eens een razendsnel parcours op de veldrijders te wachten: op papier leek het een uitgelezen kans voor Eli Iserbyt om nog eens een cross te winnen. Na een sterke seizoenstart was dat immers al van eind november geleden voor de West-Vlaming. Leuk detail: ook toen gebeurde dat in een Wereldbekermanche in Frankrijk, namelijk in Besançon.

Niets moest echter voor Iserbyt in Flamanville, want de voormalige Europese kampioen was al zeker van eindwinst in de Wereldbeker. Geen paniek dus toen Toon Aerts (Trek Baloise Lions) de kop nam bij het ingaan van bocht één. Met ook nog Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch kreeg Iserbyt in de beginfase drie ploegmakkers in steun.

Beslissende aanval

In de eerste twee rondes bleef een groepje favorieten samen, maar in ronde drie achtte Iserbyt zijn moment gekomen. Aerts kon als enige meeglippen, maar maakte enkele kleine foutjes. Iserbyt profiteerde en was gaan vliegen. Aerts ging daarna achteruit en werd bijgehaald door Vanthourenhout. Terwijl Iserbyt zijn voorsprong stelselmatig uitbouwde – bij het ingaan van de voorlaatste ronde al driekwart minuut – maakten Aerts en Vanthourenhout er een mooi duel van om de twee resterende podiumplekken.

Eenzame leider Iserbyt trok er zich niks van aan – ook een lichte regenbui kon hem niet deren. De West-Vlaming kwam na een dik uur cross solo aan en boekte zijn dertiende zege van het seizoen, en tevens de eerste sinds eind november. Aerts slaagde er in de voorlaatste ronde nog in om Vanthourenhout te lossen en werd tweede, Vanthourenhout mocht als laatste man mee het podium op.

Uitslag Wereldbeker Flamanville:

1) Eli Iserbyt

2) Toon Aerts

3) Michael Vanthourenhout

4) Laurens Sweeck

5) Kevin Kühn

6) Joeri Adams

7) Corné van Kessel

8) Toon Vandebosch

9) Joshua Dubau

10) Timon Rügg