Antwerp ontpopt zich door zege tegen Charleroi tot winnaar van het weekend

Het nieuwe jaar kon voor Antwerp niet beter beginnen. Zonder al te veel moeite blikte de Great Old zondagmiddag rechtstreekse concurrent Charleroi in met 3-0. Drie knappe goals, waaronder twee van topschutter Michael Frey - die sinds eind november droog stond - leverden de ploeg van Priske een dik verdiende zege op. Door het puntenverlies van Gent mag Antwerp zich de winnaar van het weekend noemen.

Twee verrassingen in de basis bij Antwerp: centraal achterin mocht Dorian Dessoleil voor het eerst sinds oktober nog eens starten in een competitiewedstrijd, ter vervanging van Africa Cup-ganger Abdoulaye Seck. In de punt verraste Brian Priske met Michaël Frey. De Zwitser is nog steeds clubtopschutter, maar had in de maand december geen enkele keer de netten doen trillen. De verwachting was dan ook dat Ally Samatta aan de match zou beginnen. Na amper een kwartier had Frey er al twee ingelegd. Dat heet je coach bedanken voor het vertrouwen.

Met Charleroi kreeg Antwerp na de winterstop meteen een te duchten tegenstander over de vloer. De Carolo’s staan in de stand amper twee plaatsen achter de Great Old en lieten ook zondagmiddag zien waarom. Op links maakte Kayembe het Bataille het een paar keer lastig, achter de spitsen zorgde Gholizadeh geregeld voor dreiging. Het duo Dessoleil-Engels stond pal.

Frey scoort twee keer

Voor de verdediging miste Charlerloi met Adem Zorgane, met Algerije aan het werk op de Africa Cup, een van zijn sterkhouders. En ook dat was eraan te zien. Benson en Balikwisha kregen te veel ruimte tussen de lijnen. Die laatste profiteerde daar rond minuut twaalf een eerste keer van. De jonge Belg draaide goed weg van zijn tegenstander en pikte er van aan de rand van de zestien Frey uit. Bingourou Kamara, de vervanger van Koffi, had geen verhaal op de kopslag van de Zwitser.

Nog geen drie minuten later was het aan die andere dribbelkont om zijn kunstjes te laten zien. Op rechts speelde Benson Morioka knap door de benen. Hij wachtte net lang genoeg om Frey te bedienen voor doel. Het nummer 99 duwde zijn tweede van de middag vlotjes tegen de touwen. Voor Frey zijn zeventiende goal van het seizoen. Hij wordt zo opnieuw alleen topschutter.

Antwerp kreeg daarna nog een goeie kans om de score verder uit te diepen, maar Yusuf – met zijn recuperatievermogen wel erg nuttig op het middenveld – liet de 3-0 liggen. Aan de overkant was een goeie Butez nodig om Bayo van de aansluitingstreffer te houden. Op het halfuur appelleerde Charleroi voor een strafschop na een vermeende overtreding van Yusuf op Gholizadeh. Laforge en VAR Visser gaven geen kik. Zo werd 2-0 de ruststand.

Comeback Miyoshi

Vroeg in de tweede helft kreeg de thuisploeg al een nieuwe kans op de 3-0. Na balverlies bij Charleroi kon Balikwisha alleen op Kamara afgaan. In plaats van zelf te trappen, probeerde hij Frey te bedienen. Tevergeefs. Als het voorin niet lukt, zal ik het zelf maar eens proberen, moet Björn Engels gedacht hebben. De centrale verdediger kreeg te veel ruimte en probeerde het met een knap schot vanuit de tweede lijn. Zijn pegel strandde op de paal.

Op het uur was het tijd voor de comeback van Miyoshi, die zijn wederoptreden maakte na maanden afwezigheid door een hamstringblessure. Samen met Samatta mocht de Japanner Frey en Benson komen vervangen. Die laatste was allesbehalve tevreden met zijn wissel.

Charleroi leek ondertussen al door zijn beste krachten heen te zitten. Door de vele coronabesmettingen had Edward Still bovendien voornamelijk jonkies op de bank zitten. Een echt slotoffensief bleef daardoor uit. Een kwartier voor tijd gaf Samatta de bezoekers de doodsteek. Op de counter stuurde Yusuf Balikwisha goed weg. Aan de tweede paal duwde Samatta diens voorzet binnen. 3-0 en wedstrijd gespeeld. In het slot lieten Miyoshi en Gerkens de kans liggen om de score nog verder uit te diepen.

Antwerp doet zo een gouden zaak in het klassement. Het slaat een kloof van vijf punten op Charleroi én AA Gent, dat vrijdagavond punten liet liggen tegen KV Kortrijk (2-2). Volgende week spelen beide ploegen bovendien tegen elkaar. De Great Old nestelt zich steeds vaster in de top vier.