Grote klopjacht op gevangene die uit Antwerps politiekantoor ontsnapte

In de omgeving van de Noorderlaan in Antwerpen is de politie massaal aanwezig. Een gezochte gevangene die nog jaren cel moest uitzitten ontsnapte er zondagmiddag uit het politiekantoor. Dat gebeurde tijdens het vertrouwelijk overleg met zijn advocaat.

‘We zijn op zoek naar een verdachte’, is alles wat de politiezone Antwerpen voorlopig kwijt kan over de grote machtsontplooiing op en rond de Noorderlaan in Antwerpen.

De klopjacht zou te maken hebben met een ontsnapping eerder deze namiddag uit het politiecommissariaat op de Noorderlaan. Een man die zondag opgepakt was omdat hij een gevangenisstraf van enkele jaren moest uitzitten, slaagde erin om te ontsnappen. Dat gebeurde tijdens het vertrouwelijk overleg met zijn advocaat.

Later meer.