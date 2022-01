Groen: ‘Nieuwe kerncentrales geen taboe, maar ze moeten duurzaam zijn’

De exploderende energiefactuur pookt de roep om nieuwe, moderne kernenergie op. Open VLD-voorzitter Lachaert eist dat ‘de groenen daarop toegeven’, anders komt er geen kernuitstap. Groen-vicepremier De Sutter verbindt er wel een groene voorwaarde aan.

Ook al heeft de federale regering onder leiding van premier Alexander De Croo (Open VLD) eind december beslist om (tot nader order) vast te houden aan de geplande kernuitstap, de focus komt dezer dagen steeds meer te liggen op het tweede deel van het ‘kerstakkoord’: het engagement om te onderzoeken of er in de toekomst toch opnieuw gebruik moet worden gemaakt van kernenergie - zij het geproduceerd door moderne, nog te bouwen modulaire kerncentrales. Een en ander heeft alles te maken met de dure energiefactuur.

De beslissing van december terugdraaien is evenwel geen optie meer, verklaart Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in De Zondag. ‘Er is bijna geen keuze meer. Dat zegt ook Engie. We zijn te laat voor een verlenging in 2025 (van de twee jongste kerncentrales, red.) en als we nog een centrale zouden willen verlengen, zal het de belastingbetaler véél geld kosten. Eigenlijk had de vorige regering die beslissing moeten nemen.’

‘Voorwaarde: nieuwe wet’

Zijn partij zát in de vorige regering - met zusterpartij MR, die toen de premier en de bevoegde minister leverde, en vandaag in de persoon van voorzitter Georges-Louis Bouchez een hevig voorstander is van de verlenging van de kerncentrales. ‘Maar zelf had ik toen die macht niet’, aldus nog Lachaert.

In Nederland en Frankrijk kiezen ze wel voor kernenergie, en ook Lachaert ziet het gebeuren in ons land - weliswaar in de toekomst. ‘Ook wij moeten onderzoeken hoe we nieuwe kernreactoren kunnen bouwen in ons land.’ Alleen: de huidige wet op de kernuitstap verbiedt dat, en tijdens het kerstakkoord is afgesproken dat er géén herziening van de wet komt. Daarom wil de liberale voorzitter een nieuwe wet maken. ‘Dat is onze voorwaarde. (...) De groenen moeten daarop toegeven. Anders komt er geen kernuitstap.’

‘Voorwaarde: duurzaamheid’

In ‘Het Nieuws’ op VTM dient Groen-vicepremier Petra De Sutter hem van repliek. Naast het uitvoeren van de afgesproken kernuitstap is Groen bereid om ‘ook te kijken naar nieuwe technologieën’. De voorwaarde is wel dat ze duurzaam zijn, dat is volgens De Sutter niét het geval voor de kerncentrales van vandaag.

‘Er is een bespreking binnen de regering gevoerd over onderzoek naar kernreactoren. We gaan kijken welke technologie in de toekomst nodig is om duurzaam te zijn. Het huidige probleem van de afval en de veiligheid is iedereen wel bekend. Als we in de toekomst andere technologieën kunnen ontwikkelen, zeggen we daar geen ‘neen’ tegen. We moeten eerlijk zijn dat er momenteel geen enkel plan uitvoerbaar is, waarbij we ook de CO2-uitstoot doen dalen.’

De regering heeft in totaal 100 miljoen euro uitgetrokken voor dat onderzoek. Dan duurt het nog wel een hele tijd voor zo’n nieuwe kerncentrale gebouwd en operationeel is. Volgens De Sutter spreken we dan over ‘2040 à 2050’. Ze benadrukte op VTM nog dat de kernuitstap voor haar partij geen trofee is, maar wel een stap in de richting van hernieuwbare energie.’

