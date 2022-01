Seksuologen vragen dringend wettelijke erkenning

‘De erkenning van seksuologen is noodzakelijk en dringend.’ Dat zegt de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) zondag in een persbericht. Er is een wetsvoorstel, maar het wettelijke kader is nog steeds niet in orde.

Iedereen kan zich zomaar seksuoloog noemen zonder enige controle dat men over de nodige opleiding of competenties beschikt. De VVS streeft dan ook al jaren voor de wettelijke erkenning van de seksuoloog want mensen hebben recht op kwaliteitsvolle hulpverlening, of het nu over hun medisch, psychologisch of seksueel welzijn gaat.

De VVS brengt de problematiek opnieuw in de schijnwerpers na een recente uitzending van het programma ‘Sekswerkers’ op Canvas. Daarin wordt een ervaringsdeskundige in beeld gebracht die zich daarnaast ook uitgeeft als seksuoloog. ‘De VVS erkent dat een ervaringsdeskundige een meerwaarde kan hebben, maar mensen moeten duidelijk weten bij wie ze aankloppen: een erkende seksuoloog, een ervaringsdeskundige, ...’, klinkt het.

Kwaliteitslabel

Uit noodzaak introduceerde de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie in 2015 dan ook de titel ‘klinisch seksuoloog VVS’ als kwaliteitslabel. Een klinisch seksuoloog moet een universitaire opleiding gevolgd hebben in de seksuologie en moet klinische gesuperviseerde werkervaring kunnen aantonen. De seksuologen met die titel staan opgelijst op de website www.seksuologie.be of www.seksuoloog.be.

De VVS wijst erop dat alles klaar ligt om de erkenning wettelijk te verankeren. De Hoge Gezondheidsraad heeft al in 2016 een duidelijk advies uitgesproken over het wettelijk erkennen van de seksuoloog als autonoom gezondheidsberoep en Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) diende op basis van dat advies in 2017 en 2019 een wetsvoorstel in. De VVS en de Waalse vereniging voor seksuologen SSUB steunen dit wetsvoorstel.

Terugbetaling

Eind vorig jaar maakten twee ziekenfondsen bekend een aantal sessies bij de seksuoloog vanaf dit jaar te zullen terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het om een seksuoloog gaat die erkend wordt door de beroepsvereniging VVS. Op die manier werd geprobeerd om toch een zekere kwaliteitsnorm op te leggen.

Onder anderen in Nederland is seksuologie wél een erkende beroepscategorie.