Goffin klaar voor Australian Open: ‘Ik kan voluit gaan’

David Goffin (ATP 45) zit in de laatste rechte lijn van zijn voorbereiding op zijn duel in de eerste ronde van de Australian Open, dinsdag tegen het Britse 24ste reekshoofd Daniel Evans (ATP 26). De blessure waar hij vorige week last van had zou hem geen parten meer mogen spelen, denkt hij.

Donderdag moest de Belgische nummer een in de kwartfinales van het toernooi in Sydney tegen Andy Murray (ATP 135) opgeven vanwege nieuwe pijn in zijn linkerknie. ‘Uiteindelijk zal het wel lukken met die knie’, vertelde Goffin zondag tijdens zijn persmoment. ‘In Sydney heb ik nochtans schrik gehad, want de pijn stak plots fel op, mogelijk na een verkeerde beweging. Uit de onderzoeken bleek dat ik een lichte verrekking heb aan de achterkant van de knie. Vandaag (zondag nvdr.) heb ik voor het eerst terug wat tennis gespeeld. Ik stond een uurtje op de courts met Germain Gigounon en dat is goed verlopen. Maandag volgt er nog een trainingsdag. Het zal crescendo gaan en dus denk ik dat alles in orde zal zijn voor mijn wedstrijd van dinsdag. Normaal gezien kan ik dan voluit gaan.’

‘Fysieke strijd’

Het wordt reeds de derde confrontatie tussen Goffin en Evans op de ATP Tour, de eerste op een grandslamtoernooi. Onze landgenoot kon nog nooit van hem winnen. ‘Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd tegen een speler die het jaar goed begonnen is, op de ATP Cup en nadien in Sydney. Het zal een fysieke strijd worden tussen aanvallend ingestelde spelers die niet aarzelen om naar het net te komen. Daarnaast is het opletten geblazen voor zijn slices.’

Het is de eerste keer sinds de US Open van 2014 dat Goffin geen reekshoofd is op een grandslamtoernooi. Onze landgenoot had vorig jaar herhaaldelijk af te rekenen met knieproblemen en moest daardoor heel wat plaatsen achteruit op de wereldranglijst. In Sydney liet hij voor zijn opgave tegen Murray twee zeges op rij noteren. ‘En dat was goed voor de moraal. Het niveau ging in stijgende lijn en in die zin is het dus jammer wat er gebeurd is tegen Murray. Ik voelde me immers goed op het terrein en in het toernooi.’