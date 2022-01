Aanzienlijke schade in Tonga na onderzeese vulkaanuitbarsting, luchtdrukschommeling tot in België merkbaar

Een tsunami na een vulkaanuitbarsting in de buurt van eilandstaat Tonga heeft ‘aanzienlijke’ schade aangericht in Nuku’alofa, de hoofdstad van het land. Dat zegt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. De dreiging zou wel voorbij zijn. Zelfs in Belgische weerstations is een luchtdrukschommeling gemeten na de uitbarsting.

Verschillende landen in de Stille Oceaan hebben zaterdag een tsunamialarm afgekondigd nadat de Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, een onderzeese vulkaan nabij Tonga, was uitgebarsten. Het was een opvallend krachtige uitbarsting die flinke golven veroorzaakte. Er werd alarm geblazen in Tonga, maar ook in Samoa, Fiji, Nieuw-Zeeland en Chili. Zelfs voor de westkust van de VS werd een tsunamialarm afgekondigd. Japan vroeg 210.000 inwoners om hoger gelegen gebieden op te zoeken.

De vulkaan bevindt zich op een dertigtal kilometer van het eiland Fonuafo’ou (ook bekend als Falcon Island), dat bij Tonga hoort. ‘De tsunami heeft een aanzienlijke impact gehad op de noordelijke kust van Nuku’alofa, met schepen en grote rotsen die aan wal werden geworpen’, zei premier Jacinde Ardern van Nieuw-Zeeland. Er zouden wel geen slachtoffers gevallen zijn.

Over schade op andere eilanden van Tonga zei Ardern niets. Als de wolken van vulkanische as dat toelaten,wil Nieuw-Zeeland een observatievliegtuig van het leger maandag een vlucht laten uitvoeren in de regio.

De vloedgolven die Nieuw-Zeeland, Japan, Fiji en Vanuatu bereikten zouden volgens de eerste berichten ook daar schade veroorzaakt hebben, maar er zijn geen dodelijke slachtoffers gemeld.

In Tutukaka, een kustplaatsje in de Northlands, de meest noordelijke regio van de Nieuw-Zeelandse eilandengroep, werden in de jachthaven verschillende boten verwoest, meldt de krant New Zealand Herald. Er zou voor miljoenen Nieuw-Zeelandse dollars aan schade zijn.

Een boot in Tutukaka. Foto: AP

Tot in België merkbaar

In de Belgische weerstations is zaterdagavond een luchtdrukschommeling gemeten, die hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de vulkaanuitbarsting, zegt weerman David Dehenauw. ‘Zaterdag tussen 20 en 21 uur was er een schommeling van 1 hectopascal waar te nemen’, aldus Dehenauw. ‘We vermoeden dat die schommeling te maken heeft met de vulkaanuitbarsting, we zien geen andere verklaring.’

Veel zorgen hoeven wij ons daar niet over te maken. ‘Het is vooral een leuk weetje’, zegt Dehenauw. ‘Het heeft ons geen enkel nadeel berokkend. Maar hoewel die uitbarsting aan de andere kant van de wereld was, merken we er dus wel iets van op onze meetapparatuur.’