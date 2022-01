Vrouw sterft nadat ze voor metro geduwd wordt in New York

In New York is een vrouw om het leven gekomen nadat ze door een man op de sporen van de metro werd geduwd. Dat melden Amerikaanse media.

Een man wandelde zaterdagochtend naar een 40-jarige vrouw die op de metro aan het wachten was in Times Square, in het centrum van New York, en duwde haar op de sporen net toen er een metro aankwam, meldt de krant The New York Times. De vrouw werd aangereden en kwam om het leven.

• Man die vrouw op Brussels metrospoor duwde, aangehouden voor poging tot doodslag

De aanval lijkt willekeurig. De dader is een 61-jarige man die kampt met mentale problemen en mogelijk dakloos is. Hij kwam eerder al in aanraking met het gerecht. De vrouw was van Aziatische afkomst en de krant wijst erop dat er sinds het begin van de coronapandemie een sterke toename is van haatmisdrijven tegen Aziaten. Volgens de politie zijn er echter geen aanwijzingen dat de vrouw werd aangevallen vanwege haar etniciteit.

Het verhaal doet denken aan het incident van vrijdagavond in het Brusselse metrostation Rogier, dat gelukkig een betere afloop kende. Een man duwde er eveneens een vrouw op de sporen toen een metro arriveerde. De metrobestuurder kon op tijd remmen en de vrouw raakte slechts lichtgewond. De dader werd aangehouden.