Weerbericht | Meestal zwaarbewolkt met perioden van regen

Het wordt zondag overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of enkele buien die van west naar oost over het land trekken. Op de Ardense Hoogten valt de neerslag als (smeltende) sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Ardennen en 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht blijft het in Hoog-België zwaarbewolkt met nog wat neerslag bij tussenpozen en vorming van mist op vele plaatsen. In Laag- en Midden-België ontwikkelen er zich in eerste instantie opklaringen alvorens er zich later in de nacht nevel, mist en laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan de kust.

Maandag start op vele plaatsen zwaarbewolkt en grijs met nevel of mist. In de Ardennen, Condroz en Belgisch Lotharingen kan er eventueel nog wat lichte regen of motregen vallen, op de Hoge Venen mogelijk met enkele vlokjes sneeuw. In de kuststreek ontwikkelen er zich al snel brede opklaringen die zich in de namiddag uitbreiden over het westen en deels ook het centrum van het land. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 5 en 8 graden elders in het land.