Dader urenlange gijzeling in synagoge Texas gedood

In de Amerikaanse staat Texas heeft zaterdag een gijzeling plaatsgevonden in een synagoge. De FBI bestormde na enkele uren de synagoge. De gijzelnemer kwam om, de gegijzelden zijn allemaal ongedeerd.

In een synagoge in Colleyville in de staat Texas heeft een man zaterdagmiddag tijdens een eredienst vier mensen, waaronder een rabbijn, gegijzeld. De eredienst werd via Facebook Live gestreamd en op die uitzending was de man een tijdlang te horen. Hij zou het onder meer over religie en zijn zuster gehad hebben. Hij zei meermaals dat hij niet wilde dat er iemand gewond raakte.

Na zes uur liet hij een van zijn slachtoffers gaan. Nog eens vier uur later, bestormde de FBI het gebouw. Getuigen hoorden daarbij enkele luide knallen, mogelijk van flitsgranaten, en enkele schoten. De gijzelaars konden bevrijd worden en zijn ongedeerd. De gijzelaar is omgekomen, maar hoe dat precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Ook over de identiteit van de gijzelnemer is nog niets officieel bekendgemaakt. Nieuwszender ABC News kreeg van een bron wel te horen dat hij zou gezegd hebben dat hij de broer was van een Pakistaanse die in de VS voor terrorisme veroordeeld is en een celstraf van 86 jaar uitzit. Een advocaat van de vrouw liet aan CNN echter weten dat het niet om haar broer ging.