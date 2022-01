Staatssecretaris De Bleeker: ‘Voorstel voor voorschot van leverancier kan je altijd weigeren’

Consumenten kunnen het voorstel van voorschot dat de energieleverancier doet altijd weigeren. Dat heeft staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker zaterdag gezegd.

Door de hoge energieprijzen trekken heel wat energieleveranciers de voorschotten op. Sommige energieleveranciers doen dat volgens De Bleeker zelfs in extreme mate. De voorschotten zijn bedoeld om de consument te beschermen tegen hoge eindafrekeningen door de kost te spreiden over meerdere facturen. ‘Op die manier worden er plotse verrassingen vermeden als er betalingsmoeilijkheden opduiken. Over die voorschotten is er door de stijgende energieprijzen heel wat te doen. Heel wat leveranciers sturen hun klanten het voorstel om het voorschot op te trekken, om te vermijden dat de eindafrekeningen fors de hoogte ingaan’, aldus De Bleeker.

‘Het is belangrijk dat de consument weet dat hij zelf de hoogte van zijn voorschot kan bepalen. Hij hoeft dus niet het voorstel te volgen dat de leverancier hem doet. Het is even belangrijk om goed na te denken en het voorschot zo realistisch mogelijk in te schalen. Een laag voorschot kan tijdelijk even financiële zuurstof geven maar kan wel resulteren in een hoge eindafrekening’, aldus De Bleeker.

De Bleeker heeft volgende week een afspraak met de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) om het belang van realistische voorschotvoorstellen te onderstrepen.