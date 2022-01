Club Brugge pakt eerste zege onder Schreuder op cruise control tegen STVV

Zakelijk, maar oerdegelijk: Club Brugge pakte z’n eerste zege onder Alfred Schreuder op cruise control tegen een matig STVV (2-0). De Ketelaere en Dost zorgden voor de goals, maar interessant was vooral om te zien hoe de nieuwe coach teruggrijpt naar een 3-5-2. En hoe nieuwkomer Buchanan zich vaak positief liet opmerken.

Het was uitkijken hoe Alfred Schreuder zijn team zou neerzetten tijdens zijn vuurdoop als hoofdcoach van Club Brugge. De keuze viel uiteindelijk op een 3-5-2, met de tandem De Ketelaere-Dost in de aanval en nieuwkomer Buchanan op links – Lang was geschorst. Bij STVV zat culttransfer Kagawa nog niet in de kern. Of dat veel aan het spelbeeld zou veranderd hebben, valt te betwijfelen. Zonder echt adembenemend te voetballen was Club Brugge namelijk heer en meester zaterdagavond: tijdens de eerste helft had blauw-zwart maar liefst 73 procent balbezit. Grote kansen regende het niet, maar de voorsprong via De Ketelaere op het halfuur was wel oververdiend. Dat gebeurde toen het licht uitging bij Pius: met een dramatisch bal zette die Dost plots oog in oog met Schmidt. De spits en nieuwkomer Buchanan konden niet afwerken, De Ketelaere deed dat met een droge knal wel: 1-0, en de eerste goal onder Schreuder was een feit.

Schmidt beperkt de schade

De Nederlandse coach hield het trouwens rustig langs de lijn. Bijsturen en coachen deed de vervanger van Clement natuurlijk wel, maar Schreuder is niet de man van grote gebaren of het constant gesticuleren. Ook niet toen STVV kort na de rust de druk toch een beetje ging opvoeren. We zaten wel al in minuut 53 toen Mignolet een eerste schot tussen de palen moest pakken. Minuten later kon ook Brüls nog eens een vrije trap op doel mikken. Iets na het uur vond Club het welletjes en legde het de wedstrijd in een definitieve plooi. Kapitein Vormer verstuurde een prachtige lange bal op Dost, die oog in oog met de ver uitgekomen Schmidt koel bleef en de bal met een lob in doel mikte: 2-0. Schreuder zag hoe zijn Nederlandse connectie de job afmaakte, en vooral hoe Club op weg was naar een eerste zege onder zijn bewind.

Foto: BELGA

De veer brak definitief bij STVV tijdens het vierde kwart van de wedstrijd. Opduiken rond de zestien van Club werd steeds moeilijker, en blauw-zwart kreeg zelf kansen om de score nog verder uit te diepen. Eerst kon Mata oog in oog met Schmidt niet scoren, daarna mocht Vormer het in dezelfde situatie proberen. Maar alweer beperkte de Japanse doelman de schade voor STVV. Ook Dost kreeg nog een prima kans na een subliem hakje van Vanaken: ook geen tweede goal voor hem. Met een zakelijke 2-0 kon Club uiteindelijk terugblikken op een oerdegelijk debuut onder Schreuder, die de komende weken meer tijd krijgt om zijn systeem verder te slijpen. Opdracht volbracht.