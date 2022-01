Loena Hendrickx knap vierde op EK kunstschaatsen

Loena Hendrickx is zaterdagavond vierde geworden op het EK kunstschaatsen, de generale repetitie voor de Olympische Spelen. De 22-jarige Kempische begon na een topprestatie in de korte kür als tweede in het klassement aan de bepalende vrije kür maar kwam twee keer ten val en stuitte op drie ijzersterke Russinnen.

Loena Hendrickx mocht zaterdagavond als voorlaatste het ijs op in de Estste hoofdstad in Tallinn. Donderdag had ze voor een historische prestatie gezorgd door met een persoonlijk record als tweede te eindigen op de korte kür en zo een zogenaamde “kleine medaille” te veroveren. Om zaterdagavond de grote medaille te kunnen pakken moest alles meezitten. De twee Russinnen achter haar in het klassement – wereldkampioene Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova – moesten falen en Hendrickx moest de vrije kür van haar leven schaatsen.

Helaas. Trusova kwam wel twee keer ten val, maar lukte tussendoor een fabelachtige viervoudige sprong. Shcherbakova, die een mindere korte kür had geschaatst, zette dat in de vrij kür recht met een topprestatie waardoor ze nog van de vierde naar de tweede plaats sprong.

Loena Hendrickx schaatste een erg gracieuze vrije kür, maar kwam twee keer ten val en kwam zichtbaar ontgoocheld van het ijs. Ze kreeg 131.72 punten en bleef daarmee ver onder het puntenaantal dat ze in haar vier andere wedstrijden van dit seizoen verzamelde. In totaal verzamelde ze 207.97 punten, dertien punten minder dan haar persoonlijke record (221.04 punten). Als het een troost mag zijn voor onze landgenote: de drie Russinnen zaten uiteindelijk nog flink boven het persoonlijk record van Hendrickx.

Het brons was voor Alexandra Trusova (234.36 punten), het zilver voor Anna Shcherbakova (237.45 punten). Het goud ging uiteraard naar het Russische wonderkind Kamila Valieva (259.06 punten). De 15-jarige topfavoriete voor olympisch goud won afgetekend, maar liet zich voor het eerst sinds lang op enkele kleine foutjes betrappen.

Met haar vierde plaats evenaart Loena Hendrickx de beste prestatie van haar broer Jorik op een EK. Die werd in 2017 vierde bij de mannen.