Match tussen Seraing en Union bij 0-2 afgelast door dichte mist

De dichte mist heeft zijn tol geëist. De eerste 45 minuten werden nog gespeeld in Seraing, maar scheidsrechter Wesli De Cremer heeft, na een uitstel van 30 minuten, de tweede helft niet meer op gang gefloten.

Niet enkel corona speelt de herstart na de winterstop van de Jupiler Pro League parten – met uitstel van Zulte Waregem-Oostende en het forfait van KV Mechelen – ook het weer zit niet mee, met dichte mist over grote delen van het land. Zo ook in Seraing, waar de zichtbaarheid op het veld voor de match tegen Union onvoldoende werd.

De wedstrijd werd dus gestaakt. Union leidde na 45 minuten met 0-2; na vijf minuten opende Undav de score, spitsbroeder Vanzeir verdubbelde in minuut 26. Verdediger Bager (Union) kreeg tussendoor rood. Hoe het nu verder moet, is voorlopig nog niet bekend. Als de wedstrijd later op het seizoen uitgespeeld wordt, start Union dus met een man minder.