Gilbert zet alles op de Ardennenklassiekers, De Gendt weer naar de Giro

Lotto-Soudal maakte zaterdag de programma’s van de topcoureurs bekend voor het voorjaar.

Daarin vallen een paar zaken op: in zijn afscheidsjaar rijdt Philippe Gilbert alleen de Waalse klassiekers, hij slaat op de Omloop Het Nieuwsblad na alle kasseikoersen van het voorjaar over. Tweede vaststelling: Thomas De Gendt rijdt voor de vierde keer op rij de Giro d’Italia. De kans bestaat dus nog altijd dat hij voor drie grote ronden in hetzelfde jaar gaat.

Florian Vermeersch van zijn kant rijdt voor de tweede keer de Vuelta, waar hij onder andere Remco Evenepoel treft. Tim Wellens rijdt de Omloop Het Nieuwsblad, de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar gaat daarna voor de Ardennenklassiekers.

Neoprof Arnaud De Lie staat erop voor Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. Terwijl Brent Van Moer als geboren en getogen kasseivreter heel het klassieke voorjaar op zijn bord neemt, inclusief de overgangsklassieker de Brabantse Pijl.

Van Caleb Ewan werd gefluisterd dat hij ook ingezet zou worden in kleinere koersen om punten te verzamelen, maar dat blijkt onwaar. De Australische puntenpakker en topsprinter rijdt de Giro en de Tour en is in Vlaanderen te zien in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem.

De programma’s zoals ze halfweg januari bepaald zijn op stage in Altea:

Caleb Ewan: Saudi Tour, UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Oxyclean Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem in Flanders Fields, Giro en Tour.

Philippe Gilbert: Challenge Mallorca, Tour de Provence, Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, Ronde van Catalonië, Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Florian Vermeersch: Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic, Oxyclean Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Parijs-Roubaix en Ronde van Spanje.

Victor Campenaerts: Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Bredene-Koksijde Classic, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix.

Andreas Kron: Challenge Mallorca, Jaén Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Tour de l’Ardèche, Drôme Classic, Strade Bianche, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Brent Van Moer: Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Strade Bianche, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic, Oxyclean Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix.

Tim Wellens: Challenge Mallorca, Jaén Paraiso Interior, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Arnaud De Lie: Challenge Mallorca, Tour des Alpes Maritimes et du Var, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, GP Jean-Pierre Monseré, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde Classic, Oxyclean Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en de Scheldeprijs.

Lees ook 15/01/2022 Tourwinnaar Pogacar start ook in Dwars door Vlaanderen