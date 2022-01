Groen pleit voor energiepremie van 200 euro

Groen mikt, net als de PS, op een energiepremie van 200 euro om de pijn van de hoge energiefacturen te verzachten. ‘Maar ook Vlaanderen moet een duit in het zakje doen.’

‘We moeten snel en op korte termijn tegemoetkomen aan de nood voor betaalbare energie’, zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci tijdens haar nieuwsjaarsboodschap die ze vanmiddag uitsprak op het dakterras van de Brusselse Beursschouwburg. Voor de Groen bestaat die oplossing in een energiepremie van 200 tot 220 euro voor al wie een inkomen lager dan het mediaanloon heeft. Dat ligt op 3.486 euro bruto per maand. Groen zit dus op dezelfde lijn als de PS, daar waar CD&V en Vooruit meer heil zien in een btw-verlaging. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zet momenteel op vraag van de regering alle opties op een rijtje. De regering-De Croo hoopt volgende week al met een pakket maatregelen te komen, maar die timing is volgens sommigen wel erg ambitieus.

‘We willen zij die het nu moeilijk hebben helpen, maar als er tegelijkertijd geen structurele maatregelen worden genomen is dit dweilen met de kraan open. Investeren in renovatie en hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en warmtepompen, zijn dé beste manieren om de energiefactuur te drukken op middellange termijn.’ En net als premier Alexander De Croo (Open VLD) afgelopen donderdag in de Kamer roept ook Almaci Vlaanderen op om mee aan de kar te trekken. ‘Elke euro die de federale regering uitgeeft moet verdubbeld worden door de gewesten in investeringen in hernieuwbare energie, isolatie, laadpalen en rentelozen leningen.’ Ze kijkt ook naar Vlaanderen om op zijn beurt 117 euro uit energiefactuur te halen door het schrappen van de verplichtingen van openbare dienst.

Almaci is fier op wat haar ministers in de federale en Brusselse al gepresteerd hebben. ‘Het is best pittig geweest om opnieuw een bestuurspartij te worden.’ Ze beseft dat de partij zelf daardoor in 2021 af en toe wat weinig uit de verf is gekomen. Ze belooft daarover beterschap in 2022. ‘We gaan niet meedoen in de polarisatie en opbod, maar wel meer kleur brengen.’ De focus daarbij zal liggen op de thema’s klimaat, natuur, welzijn en ongelijkheid. Groen zal zich dus proberen meer te profileren, maar niet te polariseren. ‘Als we het vertrouwen in de politiek dit jaar niet herstellen, als we blijven verdergaan met organiseren van boksmatch na boksmatch op elk thema, moet niemand van ons verbaasd zijn als burgers afhaken. Het roer moet om’, doet ze een oproep aan al haar collega’s. Een snelle beslissing van die coronabarometer kan voor haar al een eerste signaal zijn van bereidheid om het roer om te draaien.