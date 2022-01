Belgian Bullets kwalifceren zich in Winterberg voor Olympische Winterspelen

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts hebben zaterdag dankzij een derde plaats met de tweemansbob bij de vrouwen in de Europabeker bobslee in het Duitse Winterberg de nodige punten gesprokkeld om zich te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.

Zondagavond wordt de wereldranglijst bekendgemaakt door de Internationale bobsleefederatie (IBSF). Op basis daarvan worden de plaatsen voor de Winterspelen toegekend. Onze landgenotes moesten nog minstens 22 punten (oftewel een zevende plaats) sprokkelen in Winterberg om de Franse bob van Margot Boch en de Jamaicaanse bob van Jazmine Fenlator-Victorian voorbij te steken. Zondag is er nog een Wereldbekermanche in St-Moritz, maar de Belgian Bullets gaven dus de voorkeur aan het vertrouwde Winterberg.

In totaal finishten er in Duitsland slechts 8 sleeën. De zege ging naar de Duitse bob van Stephanie Schneider en Tamara Seer. Zij waren na twee runs dertien honderdsten van een seconde sneller dan hun landgenotes Maureen Zimmer en Anabel Galander. De Belgian Bullets volgden op 22 honderdsten op de derde plaats.

Op de vorige Winterspelen, in PyeongChang 2018, eindigde Vannieuwenhuyse met remster Sophie Vercruyssen op de twaalfde plaats. Het beste Belgische resultaat ooit werd vier jaar eerder in het Russische Sotsji neergezet. Daar eindigden Elfje Willemsen en Hanna Mariën op een knappe zesde plaats.