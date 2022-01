Grensoverschrijdend gedrag in ‘The voice of Holland’: klacht tegen coach Ali B

In de zaak van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma ‘The voice of Holland’ in Nederland is er ook een officiële klacht ingediend. Ali B., een van de coaches? wordt beschuldigd. Het programma is opgeschort.

Eerder had Jeroen Rietbergen, de bandleider in ‘The voice’, al aan het programma ‘Boos’ toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Later heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat er ook officieel aangifte is gedaan tegen een persoon wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma. Het OM wil niet zeggen tegen wie, maar rapper Ali B. bevestigt aan de Nederlandse krant De Telegraaf dat het om hem gaat.

‘Ik word hier door overvallen’, verklaart de rapper aan De Telegraaf. ‘Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen. Laat staan in de media. Maar de schade is wel aangebracht. Ik heb nog geen oproep van de politie gehad, maar ik zal overal aan meewerken. Nogmaals: het is niet waar en ik heb vertrouwen dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig.’

Zaak begon vorig jaar al

De zaak kwam aan het licht door het online consumentenprogramma Boos (BNNVARA), dat donderdag met een uitzending komt over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij ‘The voice of Holland’.

‘In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van Boos verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen “The voice of Holland”. Er volgde een oproep van Boos-presentator Tim Hofman, waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen’, zegt BNNVARA in een persbericht.

Daarop kwamen getuigenissen van meerdere van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij ‘The voice’. Afgelopen week werden de vermeende daders gecontacteerd.

Seksueel getinte berichten

Bandleider Jeroen Rietbergen heeft volgens de redactie van Boos dus een bekentenis en een betuiging van spijt bezorgd. Rietbergen, die de partner is van de bekende Nederlandse mediafiguur Linda De Mol, zus van ‘The voice’-bedenker John De Mol, erkent volgens De Telegraaf dat hij tijdens zijn jaren als bandleider en pianist seksueel contact heeft gehad met enkele bij het programma betrokken vrouwen en dat hij seksueel getinte WhatsApp-berichten heeft verstuurd. Hij was zich op dat moment van geen kwaad bewust, schrijft hij in zijn verklaring.

Ook zender RTL, waarop The Voice wordt uitgezonden, heeft gereageerd. ‘Op woensdag 12 januari heeft de redactie van het BNNVARA-programma “Boos” een mail aan ons gestuurd met aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom “The voice of Holland’. De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, klinkt het in een verklaring. ‘De uitzendingen worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’

Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de personen die betrokken zouden zijn, maar een woordvoerster zei wel dat het niet gaat om Marco Borsato, die vroeger ook coach was in het programma en tegen wie een klacht loopt wegens seksueel misbruik.