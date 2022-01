Belgische overheid trekt beschermwal op bij verzekeraar Ageas

Het overheidsfonds Fpim koopt een belang van 6,3 procent in verzekeraar Ageas over van de Chinese verzekeraar Ping An. De overheid helpt zo de grootste verzekeraar van het land Belgisch houden.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (Fpim), de investeringsarm van de Belgische staat, maakte eerder vandaag bekend dat het een belang van 6,3 procent in Ageas heeft gekocht. Fpim doet dat om de aandeelhoudersstructuur van de grootste verzekeraar van het land te helpen verankeren.

‘Ageas is belangrijk voor de Belgische economie. Zowel als belegger (in overheidsobligaties nvdr) als investeerder in infrastructuur en inzake pensioenen en we willen dat dit zo blijft’, reageert Koen Van Loo, ceo van de Fpim. Bart De Smet, voorzitter van Ageas, zegt dat hij blij is dat met de interesse van de Fpim als stabiele langetermijninvesteerder en het feit dat de overheid Ageas erkent als belangrijk bedrijf. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verwees naar zijn persbericht.

De Fpim dacht al lang na over een mogelijke instap in Ageas ‘en we hadden ook al eerder contact met het management van Ageas’, zegt Van Loo. ‘Maar hier konden we inspelen op een onverwachte opportuniteit.’

In politieke kringen valt te horen dat het dossier Ageas gisteren op regeringsniveau werd verdedigd bij de topministers waarop het licht op groen kwam. Volgens onze informatie koopt de overheid het pakket over van de Chinese verzekeraar Ping An, die nog destijds aandeelhouder werd van het vroegere Fortis.

Noch De Smet, noch Van Loo willen dat bevestigen. Ping An had een belang van 5,17 procent in Ageas. Een andere Chinese holding, Fosun, blijft de grootste aandeelhouder met 10,01 procent. Ping An zal hoe dan ook normaal een kennisgeving moeten doen omdat het onder de meldingsdrempel van 5 procent zakt.

De instap van Fpim in Ageas heeft dus een dubbel effect: het ‘Chinese blok’ waarbij Fosun en Ping An samen meer dan 15 procent hadden, valt terug op 10 procent en de Belgische staat wordt de tweede grootste aandeelhouder met 6,3 procent.

Blijft op de beurs

Belangrijk is dat de Belgische overheid nu mee aan boord zit en in zijn eentje kan beletten dat Ageas van de beurs verdwijnt. Een belang van 5 procent volstaat. Analisten speculeerden recent nog op een mogelijke overname van Ageas door BNP Paribas. Anderzijds is er de onbekende BE Group rond enkele zakenbankiers die eerder al met biedintenties aanklopte bij Ageas.

Met 6,3 procent heeft de Fpim al een mooie voet tussen de deur. Mogelijk bouwt de overheid zijn belang in de toekomst nog lichtjes uit om de kloof met Fosun wat te dichten. Het is uitkijken hoe Fosun zelf verder met zijn belang in Ageas omgaat.

Ageas is de erfopvolger van het vroegere Fortis dat onder Maurice Lippens bijna omviel tijdens de bankencrisis. De overheid moest toen tussenkomen en verkocht de Fortis Bank aan BNP Paribas. De Nederlandse bankdochter- en verzekeraar gingen in naar de Nederlandse staat.

Ageas wist het afgelopen decennium zich te herpakken, ruimde het Fortis-puin en bouwde zich verder uit als een internationale verzekeringsgroep die zowel in Europa als China actief is. In eigen land is Ageas de grootste speler in de markt van levensverzekeringen. Het is ook een belangrijke investeerder in de Belgische economie.

Hoeveel de Fpim betaalde voor de aandelen Ageas is niet bekend maar afgaand op de beurskoers zal het om een investering van bijna 600 miljoen gaan. Voor de Fpim is het de grootste investering tot nu toe voor eigen rekening. Met een bruto dividendrendement van meer dan 4 procent bij een nog altijd lage rente, kan de financiering van het pakket geen probleem zijn.