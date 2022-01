Tourwinnaar Pogacar start ook in Dwars door Vlaanderen

De organisatoren van Dwars door Vlaanderen (WorldTour) hebben de bevestiging gekregen dat tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar op woensdag 30 maart de start zal nemen in de 76e editie van hun wedstrijd.

Eerder al was bekend dat onder meer de Ronde van Vlaanderen op zijn programma staat. De 23-jarige Sloveen is immers van plan vier van de vijf Monumenten te rijden, enkel voor Parijs-Roubaix zou hij passen.

Pogacar voegt daar nu Dwars door Vlaanderen aan toe, een wedstrijd die enkele dagen voor de Ronde verreden wordt. ‘We zijn uitermate blij dat we nog eens een winnaar van de Tour in onze wedstrijd mogen verwelkomen. Dat was al een hele poos geleden. Op de lijst van zeven bij UAE Team Emirates prijken ook nog de namen van Matteo Trentin, Marc Hirschi, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann’, meldt Guy Delesie van het organiserende comité.

Het parcours van Dwars door Vlaanderen bevat dit jaar vijf in plaats van drie kasseizones. ‘Net daarom komt Pogacar bij ons de kasseien testen. Dit in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen die de zondag na Dwars door Vlaanderen volgt, maar vooral om het gevoel in aanloop naar de befaamde kasseienetappe van de Tour de France te ervaren. Ons aantal kasseizones werd opgetrokken van drie naar vijf. Vooral die van Den Doorn in Oudenaarde ligt er heel erbarmelijk bij. Het is trouwens niet voor het eerst dat Tourrenners bij ons komen testen. Eerder al stonden Alejandro Valverde en Nairo Quintana aan de start van Dwars door Vlaanderen. Dit met hetzelfde doel als Tadej Pogacar: het kasseigevoel ervaren.’

De Tourwinnaar van 2020 en 2021 begint zijn seizoen met de UAE Tour (20-26 februari). In ons land staan Dwars door Vlaanderen (30 maart), de Ronde van Vlaanderen (3 april), de Waalse Pijl (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april) op zijn voorlopige programma.