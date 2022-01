Federale overheid neemt belang in Ageas

De federale overheid neemt via haar Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een belang van 6,3 procent in het kapitaal van Ageas. Dat melden de verzekeraar en de FPIM zaterdag.

‘Als internationale verzekeringsgroep, zetten Ageas en zijn Belgische filiaal AG Insurance zich volop in om een actieve bijdrage te leveren aan de Belgische samenleving’, klinkt het in een mededeling. ‘Ageas is dan ook verheugd om vast te stellen dat de Belgische overheid met deze investering deze betrokkenheid en ook de toekomstmogelijkheden van de Groep erkent.’

‘Ageas is de grootste verzekeraar van het land en speelt een cruciale rol in het economisch weefsel van België, via de dekking van risico’s voor natuurlijke en juridische personen maar ook in de financiering van pensioenen en strategische infrastructuur voor het land’, zegt CEO van de FPIM Koen Van Loo.

‘Deze transactie past perfect in de investeringsstrategie van FPIM’, reageert ook minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V). ‘De financiële sector is één van onze zes strategische investeringspijlers en we focussen op de slimme verankering van bedrijven die van strategisch belang zijn voor de economie van het land. Het laat ons toe om een lange termijn, strategische aandeelhouder te worden van Ageas en het bedrijf stevig in België te verankeren.’

In De Ochtend op Radio 1 zegt Van Peteghem nog dat het gevaar bestond dat de verzekeraar overgenomen zou worden en dat het daarom zo belangrijk is om zo’n belangrijke actor in het economische weefsel van België te verankeren. Of het blijft bij die participtie van ruim 6 procent, is een beslissing die de raad van bestuur van FPIM moet nemen, aldus de minister.

Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) is tevreden dat de participatie de Belgische verankering van een voorname financiële speler mogelijk maakt, die in ons land 6.700 mensen tewerkstelt. ‘De transactie is van belang voor de financiële activiteiten in ons land, waaronder ook belangrijke maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld ‘Scholen van morgen’.’

Aegeas zal later nog een persbericht uitsturen nadat het de officiële transparantieverklaring heeft ontvangen. Tot nu toe had de Chinese Ping An Insurance, al aanwezig in het Fortis-tijdperk, een aandeel van meer dan 5 procent in Ageas. Het Chinese conglomeraat Fosun bezit 10 procent.

Ageas zag in april 2010 het levenslicht, in de nasleep van de Fortis-affaire. In tien jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale verzekeringsgroep, actief in Europa en Azië. De verzekeraar telt ongeveer 45.000 medewerkers.