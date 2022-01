Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt licht

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen, al vertraagt de groei. Er liggen iets meer mensen in de ziekenhuizen als gevolg van covid-19 maar de druk op de afdelingen intensieve zorg blijft afnemen. Dat blijkt zaterdag uit voorlopige cijfers van Sciensano.

Tussen 5 en 11 januari zijn dagelijks gemiddeld 24.162 coronagevallen vastgesteld, dat is een stijging met 51 procent op weekbasis. Er werden per dag ongeveer 88.400 tests afgenomen (+23 procent). Daarvan waren bijna een derde (29,1 procent) positief. De omikronvariant is goed voor 86,4 procent van de besmettingen.

In diezelfde periode vielen per dag 20 doden te betreuren. Dat is op weekbasis een daling met 11 procent.

Tussen 8 en 14 januari werden gemiddeld per dag 189,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging met 8 procent. In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 2.106 coronapatiënten (+11 procent), op de afdelingen intensieve zorg 410 (-12 procent).