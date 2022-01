Zaterdag grijs en mistig, zondag lichte regen

Zaterdag start grijs en mistig in Vlaanderen. In de loop van de dag breekt de zon door het lage wolkendek en volgen brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden. Er staat een zwakke wind. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor CO-vergiftiging en lokale gladheid ‘s ochtends in de provincies Limburg, Vlaams- en Waals-Brabant en Henegouwen, en in Brussel.

Zaterdagnacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen en wordt het overal bewolkt. In de Ardennen kan aanvriezende mist ontstaan. Het blijft waarschijnlijk nog droog. De wind is zwak tot matig, met minima van -3 tot +2 graden.

Zondag trekt een zwakke storing vanaf de kust het land binnen. Er zijn veel lage wolken met soms enkele opklaringen en wat lichte regen. In de Hoge Venen kan de neerslag winters zijn. We halen maxima van 1 graad in Hoog België tot 8 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en zwakt af tegen de avond.

Maandag start zwaarbewolkt met ten zuiden van Samber en Maas wat lichte regen of motregen. Geleidelijk ontstaan er brede opklaringen vanaf het noorden. De maxima wijzigen nauwelijks en schommelen tussen 1 en 8 graden.

Dinsdagochtend worden veel lage wolken verwacht. In de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen, de meeste kans daartoe bezuiden Samber en Maas. De maxima schommelen rond 3 à 4 graden in het centrum. Woensdag overheerst de bewolking en kunnen er enkele buien binnen komen vanaf de Noordzee, bij ongeveer 7 graden in het centrum.