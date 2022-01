Opmars coronabesmettingen in woonzorgcentra gaat voort

Het aantal woonzorgcentra met een of meer ­coronabesmettingen is deze week verdubbeld tot 110.

Er kwamen deze week liefst 65 woonzorgcentra bij met een ­corona-uitbraak. Dat zijn er bijna evenveel als er vorige week al waren gemeld. Toen waren er 66, zoals gemeld in de krant van vandaag. Het agentschap Zorg en Gezondheid maakt geen onderscheid meer tussen woonzorgcentra met maar enkele besmettingen en centra met een uitbraak van vijf of meer besmettingen.

Donderdag al zei woordvoerder Joris Moonens dat de uitbraken nu groter zijn en oplopen tot 30, 40 of meer besmettingen per wzc. ‘We gaan er nu van uit dat woonzorgcentra met een klein aantal besmettingen toch snel boven de vijf zullen uitkomen’, zei Moonens vrijdag.

De omikronvariant is erg ­besmettelijk, maar maakt de bewoners meestal niet erg ziek. Ze vertonen doorgaans milde ­verkoudheidssymptomen, of voelen zelfs helemaal niets. Velen in het veld wijten dat aan de boosterprik, die voor wzc-bewoners net op tijd is gekomen.

Zelden naar ziekenhuis

Er hoeven maar weinig bewoners met ernstige symptomen naar het ziekenhuis. Ook de overlijdens blijven beperkt: in de woonzorgcentra zelf zijn sinds begin januari zes bewoners met covid-19 overleden, en één bewoner die vermoedelijk ook besmet was.

Omdat men ervan uitgaat dat het virus sowieso van buiten komt, moet het personeel sinds maandag FFP2-maskers dragen. Voor bezoekers wordt dat sterk aangeraden. In woonzorgcentra van de Korian-groep worden ­gratis FFP2-maskers gegeven aan bezoekers die erom vragen.