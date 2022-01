Weinig cineasten ademden meer de sfeer van de eighties dan Jean-Jacques Beineix, de bad boy die een hele generatie studenten met Béatrice Dalle hun favoriete postergirl bezorgde.

In de jaren zestig veranderden de Fransen de filmgeschiedenis. Over de Nouvelle Vague kan best wel wat schampers gezegd worden – dat er naast briljante inhoudelijke en vormelijke ideeën ook veel pretentie ...