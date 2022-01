Lockdown in Nederland deels ten einde: winkels en kappers weer open, horeca en cultuur blijven dicht

De lockdown in Nederland is vanaf zaterdag gedeeltelijk ten einde. Winkels, kappers en sportscholen mogen onder voorwaarden weer open, maar de horeca en de cultuursector blijven op slot.

Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt op een persconferentie. ‘We nemen een grote stap, maar het is een verantwoord risico’, vindt Rutte.

Winkels mogen vanaf zaterdag weer tot 17 uur open. Het aantal mensen dat naar binnen mag wordt beperkt en er gelden hygiëneregels en een mondkapjesplicht. Kappers en andere contactberoepen, zoals nagelstudio’s en sekswerkers, mogen weer klanten ontvangen en individueel trainen in de sportschool kan weer.

Sporten in teamverband mag alleen buiten en tot 20 uur. Universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs mogen weer fysiek les gaan geven.

De horeca en de cultuursector blijft nog tot zeker 25 januari dicht. ‘Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt, maar een optelsom van alle contacten in de samenleving betekent dat niet alles tegelijk open kan‘, zei Rutte daarover.

‘We hebben gekeken naar de duur van het contact en dat is bij bezoek in de horeca en evenementen in de cultuursector veel langer dan bij de kapper of winkelen’, verantwoorde Rutte de keuze welke sectoren vanaf zaterdag weer aan het werk kunnen. Het openen van musea leidt tot volgens de premier tot teveel verplaatsingen, wat weer tot meer besmettingen zou leiden.

Quarantaineregels

De quarantaineregels in Nederland worden ook versoepeld. Nu moet iedereen met een besmette huisgenoot tien dagen binnenblijven, vanaf zaterdag hoeven mensen met een cruciaal beroep niet thuis te blijven als een huisgenoot positief getest is. Deze werknemers moeten dan wel zelf klachtenvrij zijn en moeten iedere dag een zelftest doen en na dag vijf een PCR-test.

De quarantaineplicht vervalt voor mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad en voor mensen die recent besmet zijn geweest met het coronavirus. Hiermee hoopt het kabinet te voorkomen dat er te veel werknemers thuis komen te zitten.

Nederland zat sinds 18 december in een strenge lockdown, waarbij alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken open waren.