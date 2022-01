De shortlists van de Boon-prijzen, de nieuwe prestigieuze Vlaamse prijzen voor fictie- en non-fictie en jeugdliteratuur, zijn bekend. Prentenboekenmaker Pieter Gaudesaboos is de enige Vlaming op de lijst.

Toen in maart 2021 de Boon-prijzen in het leven werden geroepen, was de ambitie meteen duidelijk. Met een prijzengeld van 50.000 euro voor de winnaars van de Boon voor fictie en non-fictie en de Boon ...