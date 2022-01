Poolse regering wil anti-lgbti+-wet naar Hongaars voorbeeld aannemen

Met een nieuwe wet moet het moeilijker worden om gastsprekers uit te nodigen in scholen en makkelijker worden om schooldirecteurs te ontslaan. Vooral de lgbti+-gemeenschap reageert bezorgd.

Met 227 stemmen voor en 214 stemmen tegen is de Czarnek-wet nu goedgekeurd door het Pools parlement. De wet is vernoemd naar Przemyslaw Czarnek, de minister van Onderwijs namens het conservatieve PiS.

Door de wet zouden de uitnodigingen voor gastsprekers in scholen aan banden gelegd worden. Zo kunnen ngo’s er bijvoorbeeld niet zomaar meer gaan lesgeven zonder de toestemming van een regeringsafgevaardigde. Dat verontrust in het bijzonder de lgbti+-gemeenschap. Met dezelfde wet wordt het ook gemakkelijker om directieleden te ontslaan.

#WolnaSzkola

‘U brengt communistische standaarden terug’, reageerde oppositielid Aleksander Miszalski op de wet. Met de hashtag #WolnaSzkola (vrije scholen) uiten veel lgbti+-activisten en West-Europese politici hun kritiek op sociale media. Ze vrezen dat door de wet geen behoorlijke seksuele opvoeding zal worden gegeven. Eerder liet de bezieler van de wet, minister Czarnek, zich al positief uit over de Hongaarse anti-lgbti+-wet die zorgt dat kinderen geen ‘holebipropaganda’ meer te zien krijgen.

Volgens regeringspartij PiS is de wet legitiem en moet het ‘bedreigingen tegen het moraal van de kinderen’ bestrijden. Daarbij denkt de onderwijsminister in het bijzonder aan seksuele opvoeding.

De wet is al afgeklopt in het parlement, maar moet ook nog voorkomen in de senaat. Daar heeft de regeringspartij geen absolute meerderheid en riskeert de wet alsnog op de klippen te lopen. Dan zou de wet teruggaan naar het parlement om finaal in de handen van president Andrzej Duda, een PiS-volgeling, te komen voor ondertekening.