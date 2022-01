KV Mechelen dreigt ermee competitieduel tegen Oud-Heverlee Leuven niet te spelen

KV Mechelen dreigt ermee om het competitieduel van zaterdag op de 22ste speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven niet te spelen nadat de vraag van de club om het duel uit te stellen vanwege een reeks coronabesmettingen door de Kalendercommissie werd afgewezen, zo laat de club vrijdag weten in een mededeling.

‘Hoe jammer ook, wij beraden ons om de wedstrijd morgen/zaterdag niet te spelen’, klinkt het bij ceo Frank Lagast. ‘Spelers, staf en club kunnen dit niet aanvaarden. We hopen dat de kalendercommissie ons tegemoetkomt en de geest van de regel die werd goedgekeurd door de volledige Algemene Vergadering respecteert.’

Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen, zo staat te lezen in het nieuwe protocol van de Pro League.

‘Wij vroegen op basis van de door de Pro League goedgekeurde regels uitstel voor de wedstrijd van morgen/zaterdag tegen OHL, maar die vraag werd afgewezen. In de regels staat dat - ik citeer - “minstens 2 doelmannen die ingeschreven zijn op de SSL-A-lijst positief getest moeten zijn, waarvan 1 doelman met de meeste speelminuten dit seizoen”. Gaetan Coucke heeft de meeste speelminuten en Maxime Wenssens maakt deel uit van onze A-kern. Hij staat op de lijst die we bij de start van het seizoen bij de KBVB indienden, heeft 21 A-selecties achter zijn naam en zat dit seizoen al vier keer op de bank in competitie en beker.’

Toch blijkt de positieve test van Wenssens niet mee te tellen om uitstel te vragen. De Kalendercommissie zou hem als een beloftendoelman beschouwen. ‘Ook al staat hij wel op onze A-kernlijst. We maken daarin geen onderscheid in leeftijd. Bij ons krijgen ook jongeren hun kansen in de eerste ploeg. Indien Maxime één jaar ouder zou zijn, was de wedstrijd wél uitgesteld. Terwijl het idee achter deze regel was: twee van je drie A-kerndoelmannen positief? Dan verplaatsen we de wedstrijd. Een nuance in het reglement wordt strikt geïnterpreteerd terwijl er niet naar de geest wordt gehandeld.’

Aan juridische stappen denkt de club niet, maar staf en spelersgroep willen dus wel een duidelijk statement maken. ‘Dit kan gewoon niet, de regel is duidelijk, iedereen die deze regel leest, zegt hetzelfde’, klinkt het bij aanvoerder Rob Schoofs. ‘Het is bovendien een kaakslag voor elke jonge voetballer die meetraint met een A-kern om zo kansen te krijgen. KV Mechelen heeft een zestal jongeren die deel uitmaken van de A-kern, dagelijks met ons trainen én minuten maken in onze A-ploeg. Dit is unfair ten opzichte van die jonge spelers.’