De coronamaatregelen voor de Olympische Winterspelen in Peking zijn strikt: iedereen moet in een bubbel en fysieke interactie met de buitenwereld is niet toegestaan. En zelfs binnen de bubbel wordt het fysieke contact blijkbaar tot een minimum beperkt: in een van de restaurants wordt het eten niet eens door mensen geserveerd. Op het menu? Robothamburgers en noedels via het plafond.