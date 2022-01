‘Vlaanderen is koploper in de boostercampagne’

Bijna zeven op de tien Vlamingen zijn geboosterd en daarmee zijn we de op twee na snelste in Europa. Ook de vaccinatieteller voor de jongsten staat al op 25.796 kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar, goed voor 5,04 procent van de totale doelgroep. De meeste actieve weigeringen zitten bij de kleinsten.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf zonet een stand van zaken over de vaccinatiecampagne. Die loopt goed, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). ‘We hebben ondertussen 3,7 miljoen boosters geprikt en in vergelijking met een week geleden is dat een goed half miljoen extra. We bereikten al bijna zeven op de tien mensen met een booster.’

De ambitie om tegen eind januari de boostercampagne rond te krijgen, is daarmee haalbaar. ‘Enkel IJsland (zo groot als de stad Gent) en Malta (zo groot als de stad Antwerpen) doen nog beter, maar Denemarken en Groot-Brittannië laten we achter ons’, aldus Beke. Mensen die niet kwamen opdagen voor hun afspraak of er nog geen maakten, krijgen vanaf 18 januari een herkansing voor een prik. Later zal dat ook mogelijk zijn voor kinderen.

Dirk Dewolf, administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ziet een lage weigeringsgraad bij de boosterprik: ‘Slechts 0,32 procent weigert actief. Iets minder dan tien procent kwam niet opdagen op de afspraak.’

Volgende week worden nog eens 431.500 vaccinaties gezet (eerste, tweede en boosterdosis), in de week van 24 januari mikt men op een kleine 204.000 dosissen. Daarbij staan ook respectievelijk 56.900 en 28.000 prikken voor 5- tot 11-jarigen gepland.

Vaccinatie kinderen

Ondertussen zitten we aan 25.796 gevaccineerde kinderen op het totaal van 512.278, of 5,04 procent. 500.843 uitnodigingen gingen al de deur uit (96,70 procent van de doelgroep werd dus al aangeschreven), maar anders dan bij volwassenen verloopt de aanmelding niet digitaal, maar per post. Dirk Dewolf: ‘Dit verloopt dus iets trager, er kan tot tien dagen of langer zitten tussen het uitsturen van de brief en de registratie.’

Tot nu toe weigerde 2,75 procent (13.625) en op 31.305 afspraken kwamen 3.861 kinderen niet opdagen. De meeste weigeringen zitten bij de jongsten en dat aantal loopt stelselmatig af naargelang de leeftijd: bij de vijfjarigen weigert momenteel 3,39 procent, bij de elfjarigen 1,83 procent. ‘Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. De responsgraad van 37,61 procent stijgt nog elke dag, aangezien de uitnodigingen volop in de bus vallen.’

Over de boosterprik voor de jongsten is nog geen duidelijkheid, aldus Dewolf. ‘Daarvoor is eerst toestemming nodig door het EMA, maar over die timing is nog geen duidelijkheid. Er is wel een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, daar wordt aan gewerkt en het advies zou mogelijk volgende week donderdag klaar zijn.’