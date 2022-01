Volgende week donderdag is Joe Biden één jaar president van de VS. Maar voorlopig is zijn presidentschap niet meteen een groot succes, aldus onze Amerika-kenner Steven De Foer. Bidens populariteit zit op een historisch dieptepunt, en van zijn binnenlandse plannen komt maar weinig in huis. Bekijk de analyse van Steven De Foer in bovenstaande video.