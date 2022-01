Op 10 april trekken de Fransen naar de stembus. Naast president Macron en Valérie Pécresse nemen dit jaar ook twee uiterst rechtse politici deel aan de presidentsverkiezingen: Éric Zemmour en Marine Le Pen. Maar ondanks hun inhoudelijke gelijkenissen zijn er ook enkele markante verschillen. In bovenstaande video houden we ze even tegen het licht.