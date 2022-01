We leven bijna twee jaar met corona en met beperkende maatregelen. Hou jij je nog altijd strikt aan de maatregelen of heb je het gehad met contacten beperken, thuiswerken, geen verre reizen te ondernemen en thuisblijven? En als je minder strikt werd, waaraan merk je dat zoal? Wie je er over getuigen, mail naar binnenland@standaard.be.